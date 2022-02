Slecht nieuws voor jonge moeder Samantha (28): tumor in haar hoofd blijkt stuk groter dan gedacht

Opvang huiselijk geweld zit na de lockdown vol, slachtof­fers in hotels opgevangen

Het aantal gevallen van huiselijk geweld in de regio Amsterdam is de afgelopen maanden zo sterk toegenomen dat slachtoffers niet meer terechtkunnen in de reguliere opvang. De opvang zit zo vol dat slachtoffers, meestal vrouwen met kinderen, worden opgevangen in een hotel.

14 februari