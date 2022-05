Sleepte je moeder je door coronatijd? Stuur haar een speciale Moederdag-boodschap

Paula en haar gezin hebben schurft: ‘Ik voel me bijna een melaatse’

Is schurft makkelijk te verhelpen met een zalfje of een pilletje? Het is niet zo eenvoudig als het klinkt, zegt de Utrechtse Paula (54). Zij, haar man en één van hun twee kinderen kampen sinds december met de mijt - en dat zet hun leven flink op hun kop: „We zitten op vuilniszakken en doen ieder onze eigen was. We zijn al zeker 1000 euro kwijt aan producten om er vanaf te komen.”

14:00