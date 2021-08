Sportschool voor zwangeren: 'Hier komen ze met gebroken vliezen en luierbroekje nog trainen’

Een sportschool die alleen is bestemd voor zwangere vrouwen en moeders? Ja, het is echt zo, zegt eigenaresse Yousra Jaddour (40). ,,Het is alleen voor vrouwen die in verwachting zijn en moeders. Als ze eenmaal moeder zijn, kunnen zij net zo lang blijven als zij zich prettig voelen in deze vibe met zwangere vrouwen en moeders. Bij de ochtendlessen mogen de baby’s zelfs mee.”