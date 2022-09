Te warm, te koud of benauwd: in menig schoollokaal is het binnen niet fris

,,Airco? Da’s hier niet nodig, met alle kieren en gaten is er genoeg luchtverversing.” Directeur Karin van Beurden van de Sint Bernadetteschool in Heeten zegt het met een lach, al weet ze natuurlijk best dat het niet grappig is. Net zoals het niet grappig is om emmers tevoorschijn te halen als het regent. Of te constateren dat de voordeur niet meer open kan. ,,Verzakking. Het gebouw is honderd jaar oud.”