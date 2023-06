Toen Sem (5) plots stierf werd hij begraven, nu heeft zijn moeder spijt: ‘Schuldgevoel steeds erger’

Kinderboekenrecensie Iedereen aan het voorlezen: kinderboe­ken­tips voor de Nationale Voorleesda­gen

Het is voorlezen geblazen tijdens de Nationale Voorleesdagen. In de bibliotheek en op school maar natuurlijk ook thuis. Welk boek is geschikt om aan kinderen voor te lezen? Kinderboekenrecensent Jaap Friso tipt voorleesboeken van Nederlandse makers waarin dieren een hoofdrol spelen: een vleermuis, een spin en vogels.