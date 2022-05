Twaalf regels om je stamboom gezond te houden

Familierelaties zijn voor veel mensen de belangrijkste en meest vormende in hun leven. Elke cliënt die in de afgelopen dertig jaar de spreekkamer van de Britse psychotherapeute Julia Samuel binnenwandelde, begon over zijn jeugd en het gezin van herkomst. Het inspireerde Samuel, gespecialiseerd in rouw en verlies, tot haar nieuwe boek Elke familie heeft een verhaal. Over de erfelijkheid van liefde en verdriet. Want waarom kunnen gezinsleden soms zo verschrikkelijk botsen? En hoe komt het dat sommige families de zwaarste stormen kunnen doorstaan, terwijl andere bij een stevige bries al uit elkaar vallen?