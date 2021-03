Verloskundige krijgt taart omdat vrouw te vaak ‘sorry’ zei tijdens de bevalling

Sorry zeggen tijdens de bevalling? Verloskundige Gea Vije (52) vindt dat onnodig. In haar verloskamers geldt daarom de ‘regel’ dat barenden voor elke sorry 2 euro in een fooienpot stoppen. Het brengt een beetje luchtigheid tijdens de bevalling, stelt ze, maar wel met een onderliggende boodschap: ,,De kunst is dat vrouwen op zo’n moment juist loslaten wat andere mensen vinden.”

Voor elke sorry gaat er in de bevalkamer van Gea Vije twee euro in een fooienpot. Meer dan vijf keer sorry zeggen en (dus) een schuld van tien euro? Dan mag je je boete afkopen met gebak. Onlangs kreeg Gea een grote taart van een moeder met het opschrift: ‘Sorry voor het sorry zeggen’. Een foto op LinkedIn met tekst en uitleg bij haar ‘regel’ leverde honderden reacties op.

Zo wil een mevrouw ‘na veertien jaar met terugwerkende kracht een taart laten bezorgen’, een ander vindt ‘een bevalling niet het juiste moment om dat af te leren’ en is geen fan: ‘Je moet er toch niet aan denken dat je tijdens je bevalling rekening moet houden met hoe vaak je sorry hebt gezegd? En dan te bedenken dat je daar strafpunten voor krijgt, en niet te vergeten een (bibberende) partner die het moet turven.”

IJsbreker

Om eerst even een misverstand uit de wereld te helpen: de ‘regel’ moeten we natuurlijk met een korrel zout nemen en de fooienpot is er natuurlijk niet écht, lacht Vije. ,,Als zorgverleners mogen we ook geen geld aannemen.” Voor de verloskundige is het ‘regeltje’ een manier om het ijs te breken. ,,Het brengt luchtigheid in de kamer. Veel mensen zijn zenuwachtig en zeggen dan vaak ‘sorry’. Voor mij is dit dan een manier om contact te maken, al schat ik wel in of ik het op een bepaald moment kan zeggen.”

En het werkt. De ergste spanning verdwijnt vaak. ,,Sommige mensen tellen lachend mee bij elke sorry en laatst was er een meneer die zei: nou, dan kunnen we hier veel geld verdienen’’, vertelt Vije. Ze brengt het als een grapje, maar wel met onderliggende boodschap. ,,Het valt me op dat vrouwen zich tijdens een bevalling verontschuldigen voor waar ze mee bezig zijn. Maar er is zo’n geweld aan de gang in dat lijf, daar hoef je je helemaal niet voor te verontschuldigen.” Waarom vrouwen die aan het baren zijn het toch vaak doen? ,,Ik denk dat het vrouwen is aangeleerd, door de maatschappij, door hun opvoeding en door zichzelf. Dat ze lief en zorgend zijn, en er voor anderen willen zijn. Terwijl ik denk: als je aan het bevallen bent, heb je echt al genoeg aan jezelf.”

Loslaten

De kunst van een bevalling is juist dat je kunt loslaten, denkt Vije. ,,Je hebt al je energie nodig om die bevalling goed te kunnen doorstaan. Stop die energie niet meer in jezelf gedragen en verontschuldigen. Geef de bevalling de ruimte.” En daar mogen vrouwen moed voor verzamelen. ,,Het doet net zo'n pijn als het eruitziet. Daar moet je doorheen. Op zo’n moment is het echt niet nodig om ‘sorry’ te zeggen.”

