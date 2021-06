Virtuele ruimtereis met André Kuipers moet kinderen bewust maken van kwetsbaarheid aarde

De kinderen van groep 7 van de Titus Brandsmaschool in Hilversum zijn best zenuwachtig, want ze gaan vandaag de ruimte in. De hele klas, onder leiding van meesters Mick en Guido, heeft zich de afgelopen tijd voorbereid op de virtuele trip. In het lokaal hangen de planeten van ons zonnestelsel en posters, ter inspiratie.