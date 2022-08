Waarom willen mijn ouders nooit op hun kleinkinderen passen?

Wij hebben al tien jaar onze kleinkinderen niet gezien

Vraag: Mijn man (78) en ik (77) hebben al 10 jaar geen contact meer met onze zoon en schoondochter. De twee kleinkinderen (11 en 10) hebben we, behalve een enkele keer als baby, verder nooit gezien. We hebben de indruk dat het met name onze schoondochter is die ieder contact afhoudt, maar onze zoon gaat daar volledig in mee. Pogingen om de impasse te doorbreken, hebben niets uitgehaald. Advies?