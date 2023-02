Waarom Wim een heli liet opstijgen om geslacht van zijn kind te onthullen: ‘Iedereen verklaarde mij voor gek’

Gender reveal party gaat mis: aanstaande vader (28) overlijdt bij explosie

Tijdens de voorbereiding van een gender reveal party, waarbij het geslacht van een baby wordt onthuld, is het zondag in Amerika helemaal misgegaan. Een aanstaande vader (28) uit New York kwam om het leven toen een zelfgebouwd apparaat dat blauwe en roze rook kan ontwikkelen ineens ontplofte. Zijn broer (27) raakte zwaargewond.