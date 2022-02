WHO slaat alarm: Voedingsindustrie in acht landen zwaar over de schreef om babymelk te slijten

Vrouwen in acht onderzochte landen op de wereld staan kort na hun bevalling onder immense druk van de voedingsindustrie om hun baby geen borstvoeding te geven, maar geprefabriceerde babymelk. De industrie gaat daarbij geen middel uit de weg: van omkoping van gezondheidswerkers en online stalking tot misleiding via gesponsorde informatienetwerken en hulplijnen.

Dat zeggen de Wereldgezondheidsraad en VN-kinderfonds Unicef op basis van een grootschalig onderzoek onder jonge ouders, zwangere vrouwen en gezondheidswerkers in stedelijke gebieden in Bangladesh, China, Mexico, Marokko, Nigeria, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam en Zuid-Afrika.



,,Dit rapport toont overduidelijk aan dat de verkoopmethoden voor babymelk onaanvaardbaar opdringerig, misleidend en agressief blijven”, aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus, die een dringende oproep doet de regelgeving te verbeteren en vooral beter toe te passen. Want er is ook nu al een internationale code – aanvaard in 1981 – die beoogt jonge moeders te beschermen tegen agressieve marketing van de voedingsindustrie. De industrie treedt die dus met voeten.

Volgens het WHO/Unicef-onderzoek is meer dan de helft van de respondenten belaagd door de industrie, vaak in strijd met de genoemde code. Niet alleen jonge ouders, ook gezondheidswerkers worden bestookt met misleidende en niet op wetenschap gebaseerde informatie over de gevaren van borstvoeding en over de voordelen van fabrieksmatig geproduceerde babymelk. Vrouwen worden bang gemaakt met ongefundeerde verhalen over de noodzaak van fabrieksmelk in de eerste dagen na de geboorte, de immuniteit die een baby ermee zou opbouwen en over de ontoereikende voedingswaarde van borstvoeding.

50 miljard euro

De industrie, goed voor een slordige 50 miljard euro, slaagt er zo in het vertrouwen van jonge moeders in borstvoeding ernstig te ondermijnen. ,,Onjuiste en misleidende informatie over babymelk zijn een stevige hinderpaal voor borstvoeding, waarvan wij weten dat die voor baby’s en moeders het beste is”, aldus Unicef-topvrouw Catherine Russell, die voor de zekerheid ‘haar’ feiten nog maar even op een rijtje zet: alleen borstvoeding geeft binnen een uur na de geboorte en vervolgens de eerste zes maanden, en daarna nog twee jaar of langer in combinatie met babymelk, een prima verdediging tegen zowel ondervoeding als zwaarlijvigheid.

,,Daarnaast”, aldus Russell, ,,dient borstvoeding als eerste vaccin, dat de baby beschermt tegen tal van kinderziekten, en beperkt het het risico voor moeders op diabetes, dik worden en sommige vormen van kanker.” Ondanks die voordelen krijgt maar 44 procent van de baby’s wereldwijd de eerste zes maanden alleen borstvoeding. Dat is de afgelopen twintig jaar nauwelijks toegenomen, terwijl de verkoop van fabrieksmelk in diezelfde periode meer dan verdubbeld is.

Borstvoeding kan dienen als eerste vaccin.

Zorgwekkend

Tegen die achtergrond is het volgens beide organisaties ronduit zorgwekkend dat de voedingsindustrie in alle acht onderzochte landen grote aantallen gezondheidswerkers heeft benaderd om voor haar te lobbyen. In ruil voor onderzoeksubsidies, betaalde deelname aan vergaderingen en soms zelfs commissie op de verkoop moesten zij jonge ouders verkeerd voorlichten en paaien met gratis monsters en cadeautjes. Meer dan een derde van de ondervraagde vrouwen was door een gezondheidswerker benaderd met adviezen voor een specifiek merk fabrieksmelk.

Op basis van hun rapport roepen de WHO en Unicef regeringen, gezondheidswerkers en de industrie op de regels aan te scherpen, de bestaande code integraal toe te passen, te investeren in borstvoeding en fatsoenlijk ouderschapsverlof en gezondheidswerkers te verbieden ook maar iets van de voedingsindustrie aan te nemen.

