‘Willen we narcisme in de samenleving aanpakken, moeten we kinderen anders opvoeden’

Foetus in kistje ‘schokkend maar begrijpe­lijk’: ‘Bewust water induwen is manier van afscheid nemen’

De vondst van een foetus in een kistje in de Nieuwe Maas is schokkend, verdrietig en begrijpelijk tegelijk, vertellen experts. ,,Dat een vrouw met een uitvaart op het water een moeilijk hoofdstuk in haar leven afsluit, is toch mooi?”

8 december