Zo maak je lezen weer leuk voor je kind

‘Er is zo veel meer dan alleen boeken!’’ Het lijkt misschien een wonderlijke uitspraak voor een jeugdbibliothecaris, maar Tamara de Bel zegt het met een goede reden. Naast haar bieb-baan is ze moeder van een zoon (9) die niet graag leest. En ja, dan is het best een uitdaging om zo’n kereltje – nota bene in de vakantie – aan het lezen te krijgen.