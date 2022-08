Zomervakantie vrijheid? Het thuiswerkende plebs heeft dat pas nu de kinderen naar school gaan

Vroeger was het eenvoudig: zomervakantie is vrijheid, elke dag bier en in je blote borsthaar in de tuin met een lelijke korte broek die je al zó lang aan hebt dat de broekrand donker gekleurd is van het ingetrokken buikzweet. Met een witte zoutrand. Zorgeloos voor je uitstaren en genieten van de buren die ruziënd hun vouwwagen volproppen met rotzooi om daarna af te taaien naar Bretagne. Mooi, hoef je hun luidruchtige scheld- en vrijpartijen ook een tijdje niet aan te horen. Na de vakantie gaan ze vast scheiden. Heerlijk allemaal!

Volgende week beginnen de scholen weer en dán begint voor het sinds kerona thuiswerkende plebs pas weer de vrijheid. Al zo vaak meegemaakt: je belt een klant en kunt elkaar amper verstaan omdat één of andere volgevreten kleuter door je gesprek loopt te mekkeren. “Stil nou Chlamydia, mama is éven aan de telefoon!” Je hoort de verbeten frustratie in haar stem, het liefst zou ze de erfgenaam even in de kruipruimte schoppen of een rol ducttape om het kleine onschuldige hoofdje wikkelen, zodat alleen de uitpuilende blauwe paniekogen nog zichtbaar zijn.

Of dat je zelf in een zoommeeting zit met je keurige overhemd en verder niks en dat je kind breed grijnzend zijn vlassige hoofd voor de camera houdt. Of in je nek gaat zitten tot hilariteit van de collega’s. Ik vroeg: Wat doe je? Domste vraag aller tijden. “Ik zit in je nek papa!” Allemaal mogen meemaken. Zelfs nu ik dit schrijf liggen er twee kinderbeentjes op mijn rechterarm en blaat een schaap dat het met me wil spelen. Dus vanaf volgende week mag de al dan niet omgekeerde vlag weer uit! Eindelijk weer telefoneren zonder naar buiten te hoeven rennen om het kind af te schudden! Weer een column tikken zonder dat een narrig kind je spatiebalk een kwartier lang probeert in te drukken. Ik huil van vreugde. Nou ja, nu nog niet, maandag begint mijn vrijheid pas, als de vakantie voorbij is dus.

Wat me ook laat huilen is het besef dat ik nog maar één kind op de basisschool heb. De op één na jongste, de twaalfjarige dochter, gaat naar de middelbare school. Vandaag ging ze met oma naar de stad om een schooltas te kopen. Ze is de vijfde op rij die van mijn moeder een schooltas krijgt, dat is inmiddels traditie. Het is maar goed dat ze dat niet met mij doet want ik ben net zo trendgevoelig als een grafzerk en zou waarschijnlijk - na het hebben aanschouwd van 178 verschillende tassen - verbeten hebben geconcludeerd dat een Big Shopper van de Jumbo of Action ook prima voldoet als tas. Daar past een laptop in en ook de Grote Bosatlas, mocht die nog bestaan. En natuurlijk de gymspullen! Een handdoek hoeft niet want douchen doen ze niet meer sinds dat haram verklaard is.

Dus heel fijn dat mijn moeder dit doet, ze heeft er oog voor en het was ook reuzegezellig voor dochterlief om na de geslaagde aankoop met oma bubbelthee te drinken. Mijn moeder kan dat, ze heeft smaak. Ze legde niet voor niks vroeger mijn kleren klaar, die maakt zich er niet met een Jantje van Leiden vanaf. Ik zou enkel lijden in de stad in de drukte, zwalkend van winkel naar winkel. Uiteraard zijn ze geslaagd en is de tas prachtig, voor zover ik dat kan beoordelen. Nu kan mijn pup naar de middelbare school, we gaan samen nog even de route fietsen, ze heeft me gelukkig nog een beetje nodig, en dan mag ik ook haar loslaten. Ik ben daar niet goed in.