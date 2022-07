Zwemveilig de zomer in: ‘Met een C-diploma is een kind een stuk veiliger’

Mijn kind heeft zwemdiploma A, dan zwemt hij toch veilig?

,,Nee. Het A-diploma is een opstapje naar volledige zwemvaardigheid waarbij je zowel het A-, B- als C-diploma hebt. Zeker als je in open water gaat zwemmen, is het belangrijk om ook het C-diploma te hebben. Voor zwembaden met attracties is een A-diploma onvoldoende om veilig het water in te gaan. Een kind moet zeker een B-diploma hebben om daar veilig te kunnen zwemmen.