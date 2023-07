50 tot 90 procent van de volwassenen heeft weleens last van heimwee: zo ga je ermee om

Raounak maakte haar vriend­schap met twee vrienden uit: ‘Ik zou het nu anders aanpakken’

De band met vrienden is essentieel voor ons levensgeluk. Toch moet je een vriendschap soms ook verbreken om verder te kunnen. Maar hoe doe je dat? Journalist Raounak Khaddari (29) schreef er een boek over: Even Goede Vrienden. ‘Vriendschapsverdriet is iets wat we serieus moeten nemen.’