update Aantal gevallen apenpokken in Nederland ruim verdubbeld sinds woensdag: nu 26 gevallen

Het apenpokkenvirus is inmiddels bij 26 mensen in Nederland vastgesteld. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorige week woensdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet weten dat het virus bij 12 mensen was ontdekt. Het instituut maakte maandag het meest recente aantal bekend.

13:58