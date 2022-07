Acteur Barrie Stevens overwon prostaatkanker: ‘Mijn seksuele drive is weg, maar ik leef nog’

‘Elke week naar dat beeldschone park ’

Bewegen: ‘Er is het dreigement van ouder worden. In mijn jongere jaren was ik fysiek bezig: met dansen, tv-balletten maken. Nu beginnen de jaren te tellen. Dus moet ik de boel aanpakken, zeker voor I’m an Artist, waar ik doorheen huppel. Twee keer per week loop ik veertig minuten door het beeldschone Flevopark en ik fiets graag naar Ouderkerk aan de Amstel. Dan voel ik me vrij. Ik zou liegen als ik zei dat de sportschool leuk is, maar het is goed voor lichaam en geest. En ik doe ademhalingsoefeningen, want door abnormale concentratie blokkeer ik. Om anderen te inspireren staat mijn filmpje Let’s Get Physical with Barrie Stevens nu op YouTube.’