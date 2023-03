Actrice Ariana Schluter ging minder alcohol drinken: ‘Krijg er ’s nachts hartkloppingen van’

Boter, olijf- of kokosolie: welke is écht het gezondst? Voedingsex­pert scheidt feit van fabel

De een gebruikt altijd olijfolie om het vlees in te bakken, de andere kiest voor koolzaad- of zonnebloemolie om zijn groenten mee te besprenkelen voor die de oven in gaan. Het aanbod aan vetstoffen is groot. Welke vetstoffen kies je best in de keuken voor een gewone maaltijd of om een gebakje mee te maken? En welke vetstof is het gezondst? Voedingsexpert Karolien Olaerts legt uit. ,,Beperk de plantaardige boter.”