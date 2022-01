Adina (25) verandert door ziekte langzaamaan in kasplantje: ‘Ik ga per dag achteruit’

video Saunabran­che woedend over datum heropening: ‘De overheid heeft geen idee wat we doen’

Voor de saunabranche is de uitgestelde openingsdatum van 1 september een hard gelag. Fabian Dolman van saunagigant Quality Wellnessresorts, eigenaar van onder meer Thermen Berendonck in Wijchen en Thermen Bussloo, is furieus. ,,Uitstel tot 1 september is de doodsteek voor een groot deel van de bedrijven in onze sector.”

12 mei