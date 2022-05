Afscheid nemen van het leven wordt duurzamer, persoonlijker en intiemer

Hoe ga je om met De vader van Marlene heeft dementie: ‘Elke week nemen we een beetje afscheid van hem’

Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: de vader van Marlene Kenter (34) heeft dementie.

11 mei