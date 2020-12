Afvallen, stoppen met roken: dit vergoedt de verzekeraar

Wie zich heeft voorgenomen om in 2021 écht te stoppen met roken of meer te gaan sporten, kan checken of de zorgverzekeraar hulp biedt. Vanuit de basisverzekering bieden sommige verzekeraars een cursus aan, of korting op hulpmiddelen.

Het beginnen en volhouden van een nieuwe gewoonte is op zichzelf al uitdagend genoeg. Het is dus goed om te weten waar je vanuit je zorgverzekeraar recht op hebt, zodat je alle mogelijke steun krijgt bij het volbrengen van die gezonde voornemens. Wie weet krijg je bijvoorbeeld een gezondheidscursus, of ontvang je korting op hulpmiddelen zoals nicotinevervangers.

Voornemen 1: Ik ga stoppen met roken

Stoppen met roken is misschien wel het meest bekende goede voornemen. Het goede nieuws is dat een zorgverzekering daar zeker bij kan helpen. Iedereen heeft namelijk recht op één stoppen-met-roken-programma per jaar.



Als je daarbij gebruik wilt maken van begeleiding, maak je hiervoor een afspraak met je huisarts. Bij deelname aan zo’n programma krijg je vanuit je basisverzekering ook een vergoeding voor bewezen methoden. Dit zijn zaken als nicotinevervangende middelen, eventuele ondersteunende medicatie vergoed en persoonlijke coaching.



Nog een steuntje in de rug: vanaf 2020 worden de kosten voor het volgen van een stoppen-met-roken-programma niet meer verrekend met je eigen risico. Je hoeft hiervoor dus niets uit eigen zak te betalen.

Voornemen 2: Ik wil een gezonder gewicht

Je zorgverzekeraar kan je op meerdere manieren helpen bij het behalen van een gezonder gewicht. Vanuit je basispakket wordt hulp bij overgewicht vergoed als je gezondheid hierdoor in gevaar komt. Je huisarts kan je gratis verder helpen en een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma (GLI) voorschrijven. Hierbij krijg je advies en begeleiding bij het creëren van een gezondere leefstijl. De focus ligt hierbij onder meer op gezonder te eten, bewegen en werken aan duurzame gedragsverandering. Het programma neemt twee jaar in beslag. Het eerste jaar is een behandelfase, het tweede een onderhoudsfase.



Iedereen kan daarnaast vanuit de basisverzekering aanspraak maken op 3 uur dieetadvies per jaar. Je wordt hiervoor gekoppeld aan een diëtist die je voedings- en bewegingsgewoonten in kaart brengt, waarna die expert je advies en voorlichting kan geven met een medisch doel in het achterhoofd. Heb je een langer traject nodig? Sluit dan een aanvullende verzekering af die een ruimere vergoeding biedt.

Voornemen 3: Ik ga meer sporten

Je goede voornemen om te sporten valt of staat bij zorgeloos kunnen bewegen. Het kan zijn dat je een sportarts nodig hebt om deze gewoonte weer op te pikken, bijvoorbeeld door een blessure te laten behandelen of onderzoek te doen naar andere oorzaken die het sporten moeilijker maken. Neem voordat je een afspraak maakt eerst even contact op met je zorgverzekeraar om de exacte voorwaarden na te gaan.



Een consult met een sportarts valt onder de basisverzekering. Let wel, de kosten voor dit consult worden van je eigen risico afgetrokken. Dat is ook het geval voor afspraken waarvoor je op basis van het consult verder doorverwezen wordt. Denk hierbij aan een doorverwijzing naar een medisch specialist in het ziekenhuis, voor bijvoorbeeld een bloedonderzoek.

Er is dus veel mogelijk met je basisverzekering, maar let om vervelende verrassingen te voorkomen wél goed op of de dingen die je nodig hebt ten koste gaan van je eigen risico.



Bij deze vind je nog wat andere manieren waarop een zorgverzekering je kan helpen bij het volbrengen van je goede voornemens:



1. Is één stoppen-met-roken-programma voor jou niet genoeg? Of wil je liever een ander soort programma of cursus volgen om te stoppen? Dan kun je bij sommige verzekeraars een vergoeding krijgen vanuit een aanvullende verzekering.



2. Ga na of een EHBO-cursus valt onder je aanvullende verzekering. Het kan zomaar zijn dat je er iemand mee redt in 2021.



3. Zorgverzekeraars beleggen hun geld. Jij kunt bijdragen aan een betere wereld door voor een duurzamere optie te kiezen. Bij De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) kun je nagaan welke verzekeringen het duurzaamst zijn.

