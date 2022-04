Al vier levertransplantaties bij kinderen in Nederland, mysterieuze hepatitis ‘topje van de ijsberg’

Wat is er aan de hand?

In het UMC Groningen, het enige ziekenhuis in Nederland dat levertransplantaties uitvoert bij kinderen, zijn in zeer korte tijd vier kinderen onder de 10 jaar opgenomen met acute hepatitis. ,,Bij het tweede patiëntje dachten we al: dit is raar. Toen een week later nummer drie kwam, hebben we aan de bel getrokken’’, vertelt chirurg Ruben de Kleine. ,,Normaal gaat het om twee tot zes gevallen per jaar. Meestal in de herfst, het griepseizoen.’’



Artsen in het Verenigd Koninkrijk sloegen vorige week alarm omdat daar in korte tijd 74 gevallen van acute hepatitis zijn geconstateerd bij jonge kinderen. Ook in Denemarken, Spanje en Ierland is een toename te zien, vooral onder kinderen tussen de 2 en 5 jaar.