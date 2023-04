Als beelden van een auto-ongeluk je niet meer loslaten: 'Het zit nog in mijn lijf, ik ben zo moe’

Hoe wordt het veiliger voor fietsers? ‘Verplichte fietshelm voor e-bikes en ouderen slecht idee’

Het aantal verkeersdoden is afgelopen jaar fors gestegen en ligt met 737 op het hoogste niveau sinds 2008. Verkeersorganisaties, waaronder de Fietsersbond en de ANWB, discussieerden in Den Haag over de zorgwekkende cijfers en probeerden met oplossingen te komen.