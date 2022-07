Als ik zeg dat ik zijn anus moet inspecteren, gaan de armen over elkaar: ‘Geen sprake van’

Eline (34) biedt handlei­ding voor lesbische liefde die zij zelf ook had willen hebben

Welke tekst zet ik op mijn datingprofiel? Hoe scoor ik een telefoonnummer? En wat moet ik doen tijdens het eerste afspraakje? Voor lesbische dames is het soms moeilijk om de weg te vinden op de relatiemarkt. Daarom schreef Eline Zegers het boek Vrouwen versieren voor vrouwen. Dit is de handleiding die ze zelf graag had willen lezen na haar coming-out.

22 juni