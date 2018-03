Ambulancechauffeur strijdt voor gratis zorgverzekering voor collega's

Bus koos zelf bewust voor de zorgsector. Hij was 22 jaar lang gevangenisbewaarder in Sittard, maar maakte vijf jaar geleden een carrièreswitch tot ambulancechauffeur. ,,Ik doe mijn werk met plezier, maar zie om mij heen de gevolgen van het personeelstekort. Als wij iemand komen ophalen in een verpleeginstelling staan we vaak een tijd te wachten bij de deur omdat de receptioniste is wegbezuinigd of de verpleegkundige in haar eentje de zorg heeft over 12 bewoners. Die mensen rennen zich drie slagen in de rondte.” Dat is ook de reden dat hij de petitie is gestart. ,,Ik wil graag meedenken hoe we onze sector interessanter maken.”