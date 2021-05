Anita werkte lang in de sekszorg en wil het taboe doorbreken: ‘Mijn partner vond het bij mij passen’

Een fantasie als een kus in het fietsenhok op school, wordt voor een jongere met een beperking niet altijd de werkelijkheid. Iemand in een rolstoel is misschien bang om teleurgesteld te worden in de liefde. Het zijn voorbeelden van mensen die seksuele behoeften hebben, maar door hun beperking of situatie die behoeften niet vervuld zien worden.