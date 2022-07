Anouk Hoogendijk baalt van moedervlekken: ‘Voel me net een dalmatiër’

‘Iedereen at daar porridge’

Eten & drinken: ‘Topstart van de dag: vers fruit en havermoutpap, overgenomen uit de tijd dat ik in Engeland voetbalde. Iedereen at daar porridge. Verder houd ik van goed eten – niet van fastfood. En ik kan me verheugen op een bezoek aan een restaurant. Ik eet alles, probeer minder vlees te eten en weinig melkproducten, want ik heb last van holteontstekingen. Lactose is slijmvormend. Omdat ik zwanger ben, moet ik nu opletten; veel dingen die ik lekker vind, mogen niet. Sushi, rauwe ham, paté. Ik heb nu vooral zin in frisse smaken, zoals salades en fruit. Alcohol drink ik nu natuurlijk ook niet.’