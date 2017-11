Arts heeft minder tijd voor patiënt door 'onzinnige' administratie

Uit een vandaag verschenen enquête onder 3000 medisch specialisten en artsen in opleiding blijkt dat ze 40 procent van hun tijd bezig zijn met administratie. Ongeveer een derde van die handelingen vinden ze zinnig.



,,Van de vijf dagen besteedt een arts twee dagen aan administratie, waarvan ruim één dag aan administratie die ze als niet zinnig ervaren’’, zegt Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. ,,Dat is nogal wat. Die tijd kan een arts besteden aan een beter gesprek met de patiënt.’’

Dubbel

Quote We zijn de hele dag bezig met vinkjes zetten Zes op de tien artsen zeggen te veel tijd kwijt te zijn aan patiëntendossiers, machtigingen voor recepten en het registreren van kwaliteitsindicatoren voor bijvoorbeeld de inspectie, keurmerken en zorgverzekeraars. Ook moeten gegevens vaak dubbel worden ingevoerd.



,,Het bijhouden van een patiëntendossier is nodig. Maar artsen willen hun tijd besteden aan administratie waar we wat aan hebben. We zijn de hele dag bezig met vinkjes zetten. Dat wekt zoveel frustraties op, dat het bij 94 procent van de artsen het werkplezier vermindert.’’

Staren

Daniëls worstelt er ook mee. ,,De tijd ontbreekt om na het spreekuur rustig alle administratie te doen. Ik moet het dus vaak doen als de patiënt bij me zit in de kamer. De helft van de tijd kijk je de patiënt aan, de andere helft van de tijd staar je naar een computerscherm. Dat vindt de patiënt niet leuk, maar de arts ook niet.’’



Vooral het werken met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is een grote bron van ergernis. Ziekenhuizen werken met digitale dossiers van verschillende leveranciers, waardoor artsen vaak geen toegang hebben tot gegevens over de patiënt als die elders onder behandeling is. ,,Röntgenfoto’s heb ik digitaal op mijn computerscherm. Als de patiënt wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis zijn de EPD’s niet aan elkaar gekoppeld. Ik moet de röntgenfoto op een cd branden en opsturen.’’

Niet gekoppeld

Ook uitslagen van bloedonderzoeken elders kan een arts in het ziekenhuis niet inzien. Daniëls: ,,Ik moet achter de huisarts of het laboratorium aan voor de uitslag, en daarna moet ik de patiënt weer bellen. Hoe is het in deze moderne tijd mogelijk dat de elektronische patiëntendossiers niet aan elkaar gekoppeld zijn?’’



Bovendien vinden artsen het een omslachtig systeem. ,,Het EPD zou ondersteunend moeten zijn, maar wordt ervaren als dicterend. Je hebt ontzettend veel handelingen nodig om dingen in te voeren Je bent bezig met allemaal vinkjes, zandlopertjes en wachten tot je naar de volgende pagina kunt’.’’

Efficiënter

Quote Vertrouw ook meer op de professionals Werken met het EPD moet veel efficiënter, zegt Daniëls. Ieder ziekenhuis zou met hetzelfde systeem moeten werken, maar dat is juridisch lastig vanwege de vereiste aanbesteding van opdrachten. Hij hoopt op steun van de minister.



Ook willen ze meer ondersteuning bij het invoeren van gegevens. ,,Artsen verrichten ook veel administratieve handelingen die vroeger door een secretaresse gedaan werden. Dat gaat ten koste van de behandeltijd’’, zegt Daniëls. ,,Patiënten kunnen overigens ook een rol spelen, als zij inzage in hun dossier zouden krijgen. Dan kunnen zij bijvoorbeeld thuis van tevoren vragen in het dossier invullen voor ze naar een afspraak komen.’’

Kritisch kijken