Artsenfederatie verruimt mogelijkheden euthanasie bij dementie

Het ruimere standpunt van KNMG is naar eigen zeggen ‘een praktische vertaling’ van een besluit van de Hoge Raad. Die deed in april 2020 uitspraak over wat in dergelijke gevallen geoorloofd is. Tot nu toe was de richtlijn aan artsen dat als communicatie met de patiënt niet meer mogelijk is, ook euthanasie geen optie meer is.