Astrid verloor in drie maanden tijd haar blonde lokken door ziekte en doorbreekt taboe op Twitter.

Wanneer haar dochter in de auto naar de Ikea in tranen uitbarst, weet Astrid dat het menens is. ,,Mam, je hebt een hele kale plek!” Een paar dagen later krijgt ze de diagnose Alopecia Areata. Een auto-immuunziekte waar je haar van uitvalt. Na een jaar van radiostilte over de diagnose, spreekt Astrid zich voor het eerst uit op Twitter. ,,Als je een kaal iemand ziet, denk je al snel aan kanker. Dat is zeker niet altijd zo.”

,,Eigenlijk merkte ik er in het begin helemaal niks van’’, begint Astrid Schraven. De 55-jarige Wijchense heeft een eigen bedrijf in interieurdesign en heeft daar erg veel plezier in. ,,In augustus 2020 merkte ik tijdens het kammen en borstelen op een gegeven moment wel dat er wel heel veel haar meekwam.”

Maar daar zocht ze toen nog niet veel achter. ,,Eigenlijk dacht ik dat het te maken had met de tijd van het jaar, omdat je vaak wat meer haar verliest tussen zomer en herfst. Of misschien dat het de overgang was. Stress heb ik ook nog aan gedacht. Maar toen ik soms hele plukken eruit kon trekken, begon ik mij wel een beetje zorgen te maken”, vertelt ze.

Diagnose

Het is een maand later en Astrids’ haar blijft nog altijd uitvallen. Het moment dat ze realiseerde dat het menens was, herinnert ze zich als de dag van gister. ,,Ik ging met mijn dochter naar de Ikea en plukte een lok uit mijn haar. Ik liet het haar zien en ze schrok zich rot. Ze keek toen achter mijn oor, en wist niet wat ze zag.”

Volledig scherm Astrid verloor in drie maanden tijd haar blonde lokken. © Eigen foto

,,Er zat een hele grote kale plek in mijn halspartij van oor tot oor’’, vervolgt Astrid. ,,Mijn dochter barstte in tranen uit, omdat ze zo erg schrok. Ik heb gelijk de dokter gebeld en ze namen bloed af. Die uitslagen waren gelukkig goed, maar werd toen wel doorverwezen naar een dermatoloog’’, aldus Astrid.



Daar kon ze in eerste instantie pas een paar weken later terecht. ,,Maar, toen ik liet merken dat ik tegen die tijd waarschijnlijk helemaal kaal zou zijn, mocht ik toch met spoed komen. De dermatoloog wist het vrij snel zeker. Het was Alopecia Areata. Ik had er nog nog nooit van gehoord, maar had tenminste een diagnose. Die periode van onwetendheid was het aller zwaarste. Je gaat snel denken in doemscenario’s.’’

Herstel

Alopecia Areata is een auto-immuunziekte en is niet behandelbaar. Je merkt er verder niks van, behalve dat je haren uitvallen. Om die pijn te verzachten krijgt Astrid een haarwerk, een soort pruik van ‘echt’ haar. ,,Zo zag ik er tenminste nog wel als mezelf uit, want ik schaamde me. Ik heb het bijna niemand verteld en heb in die periode veel steun gehad van mijn gezin, familie en vrienden. Ze bleven zeggen dat ze me mooi vinden, kaal of niet kaal.”

Volledig scherm Ingrid met het haarwerk. © Eigen foto

In december heeft Astrid bijna geen haar meer over. Op een plukje na is ze helemaal kaal. ,,Dat was mijn talisman. Zolang ik niet helemaal kaal was, zag ik dat als een lichtpuntje. De dokter vertelde mij dat er een kleine kans is dat mijn eigen haar ooit weer terug groeit. Dus, vanaf dag één heb ik dat als doel gehad: mijn eigen haar terugkrijgen.”



En ja hoor. Een maand later begint er iets terug te groeien. Dun, wit haar groeit vanuit haar nek omhoog. ,,Zie je wel, dacht ik. Hier heb ik het voor gedaan. Het is niet sterke lange haar van vroeger. Maar dit is in ieder geval iets! Het groeide door en ik was niet meer kaal. Ik wilde mezelf niet meer verstoppen achter een haarwerk. Het wordt tijd dat ik mezelf kan zijn en zonder haarwerk over straat kan.”

Volledig scherm Een maand later begonnen er donshaartjes te groeien bij Astrid. © Eigen foto

En zo plaatst Astrid het volgende filmpje op haar socialmediakanalen. Ze laat de nieuwe Astrid zien. De Astrid zonder haarwerk.

Reacties

Wat volgt is een stortvloed aan mooie reacties. Duizenden mensen zien het filmpje en steken haar een hart onder de riem. ,,Mensen zeiden dat ze mij mooi vinden, of dat nou met of zonder haar is. En dat ik altijd dezelfde Astrid zou blijven. Dat soort berichten deden mij enorm goed en geven zelfvertrouwen om ook met mijn ‘nieuwe haar’ naar buiten te gaan’’, vertelt Astrid tevreden.

Maar, met de tweet en video wil ze nog meer bereiken. De ziekte mag volgens haar meer naamsbekendheid krijgen. ,,Als je iemand op straat ziet zonder haar, denk je al snel aan chemotherapie. Dit hoeft dus niet altijd zo te zijn. Alopecia bestaat óók en is erg vervelend. Veel mensen durven er niet over te praten uit schaamte. Die taboe wil ik graag doorbreken met het delen van mijn verhaal’’, besluit ze.

