Ballerina Igone de Jongh: ‘In vakantie, op verjaardag en met kerst mag ik eten en drinken wat ik wil’

Margriet (26) komt amper nog buiten door ziekte: ‘Als ik huis uit ga, draag ik een helm en zonnebril’

Buiten komt Margriet Shein nog maar heel weinig. En als ze een rondje om haar huis maakt, is het met helm, zonnebril en koptelefoon op om prikkels te vermijden. FNS heeft Margriet in zijn greep. Het is een onbekende ziekte, hoewel ze een van de 85.000 FNS-patiënten is. Bij Margriet werd de diagnose dan ook pas na vijf jaar gesteld.

27 mei