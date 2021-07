Bart heeft een nierziekte en is snel moe: 'Het is fijn dat je weet dat je niet de enige bent’

Mijn ziekteZo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Vaak is het ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Bart Hoogervorst (37) over het nefrotisch syndroom: ,,Elke terugval is weer een mentale klap.”

Over het nefrotisch syndroom, een zeldzame combinatie van symptomen waarbij eiwitten weglekken via de nieren, groeien de meeste kinderen heen. ,,Bij mij heeft dat helaas niet zo mogen zijn”, vertelt Bart.

Wat is het nefrotisch syndroom? Bij het nefrotisch syndroom werken de filters in de nieren niet goed. Daardoor komen eiwitten uit het bloed in de urine terecht en ontstaan vochtophopingen in het lichaam. Een van de voornaamste klachten is vermoeidheid. De medicatie is afhankelijk van de oorzaak van het syndroom. Per jaar krijgen zo’n 500 volwassenen in Nederland nefrotisch syndroom. De aandoening komt ongeveer twee keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Vlak voor zijn tweede verjaardag was hij al een paar dagen niet lekker, weet hij van zijn ouders. Op een dag was hij helemaal opgezwollen, ‘als een Michelinmannetje’, zei zijn moeder. Ze was doktersassistente en belde meteen de huisarts, die weer meteen de ambulance belde. Na allerlei onderzoeken kwam de diagnose: het nefrotisch syndroom.

Veel onbekend

Bart had het geluk dat er een kinderarts-nefroloog was die daar net een artikel over had gelezen. ,,Nu kennen nefrologen en kinderartsen het ziektebeeld wel, en kunnen ze ook sneller schakelen.” Dat is volgens Bart mede dankzij de inzet van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), waar hij ook lange tijd actief is geweest.

Een belangrijke oorzaak van nefrotisch syndroom is focale segmentale glomerulosclerose (FSGS), waarbij er een soort littekenweefsel in de nieren ontstaat. Maar wat dáár de oorzaak van is, is dan weer niet bekend. ,,Er wordt wel onderzoek gedaan, maar omdat het zo zeldzaam is komt er helaas niet veel geld vrij vanuit de farmaceutische industrie.”

Mentale klap

Het is lastig, de onbekendheid en onvoorspelbaarheid waarmee de ziekte gepaard gaat. Door een verminderde nierfunctie is Bart redelijk snel moe, verder heeft hij nu dankzij medicatie weinig klachten. Maar de angst voor een terugval zit altijd in zijn achterhoofd, ook al is de kans klein dat hij nog zo’n recidive krijgt.

Door corona was hij er veel mee bezig, zeker tijdens de eerste lockdown was hij erg streng voor zichzelf. ,,Omdat mijn immuunsysteem sneller aangetast wordt, is er ook in bijvoorbeeld het griepseizoen een redelijke kans dat ik er snel last van krijg.”

Quote Het is fijn dat je weet dat je niet de enige bent, ook niet met mentale problemen Bart Hoogervorst

Zijn laatste terugval was in 2013, een hele zware. ,,Recidiven zijn niet te voorspellen. Het is weleens een aantal jaar weggebleven, maar ik heb ook eens drie recidiven in een jaar gehad. Het blijft elke keer een mentale klap. Je bent net weer een beetje bezig om vertrouwen in je lichaam te krijgen, dat valt dan weer weg.”

Lotgenoten

Leren omgaan met dat grillige beloop van de ziekte was voor Bart een kwestie van tijd. Ook lotgenotencontact via de NVN heeft hem geholpen. ,,Het is fijn dat je weet dat je niet de enige bent, ook niet met mentale problemen.”

Veel nierpatiënten, maar ook mensen met andere zeldzame ziekten, worstelen met dezelfde dingen. ,,Het hangt van de medicatie af, maar je ziet vaak niet dat iemand ziek is. Als je dan uitlegt dat je bijvoorbeeld een avond iets niet kan doen omdat je ziek bent, krijg je vaak de opmerking ‘oh, je ziet er helemaal niet zo uit.’.”

Daarbij komt ook nog de uitdaging van je grenzen bewaken. ,,Als ik dan toch die avond iets ga doen, zorg ik dat ik de volgende dag niet teveel plan zodat ik kan kijken hoe het gaat. Ik ben eigen baas, dus gelukkig is die ruimte er ook wel.”

Quote Het is ook weleens goed om te zeggen: je moet een blokje om, ook al ben je hartstikke moe Bart Hoogervorst

Rustig aan

Barts tip voor anderen: probeer niet te veroordelend te zijn als iemand aangeeft dat iets niet gaat. ,,Zeg niet: ‘alweer?’ of dat het niet aan iemand te zien is, maar vraag hoe het komt en hoe je kan helpen.”

Dat betekent niet dat een duwtje in de rug ongewenst is. ,,Het is ook weleens goed om te zeggen: je moet een blokje om, ook al ben je hartstikke moe. Dat heb ik soms zelf ook wel nodig.”

Voor Bart helpt het om, nadat hij heel ziek is geweest, weer op te bouwen met kleine stapjes. ,,Dan begin ik bijvoorbeeld met boven naar de wc gaan in plaats van beneden. En daarna een keertje de straat uitlopen. Je komt vanzelf je grenzen tegen. Die kunnen verschuiven per dag, zowel naar voren als naar achteren.”