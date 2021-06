Bastiaan Ragas: ‘Ik zou het liefst aparte slaapkamers willen, je kunt toch bij elkaar op bezoek?’

Hemd van het lijf Olga Commandeur: ‘Ik ben een koukleum en vond die opvliegers overdag wel lekker’

19 juni In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Vitaliteitscoach Olga Commandeur (62) had ooit een minderwaardigheidscomplex, maar inmiddels brengt ze al meer dan twintig jaar Nederland in beweging. Ze doet alles met mate, maar, zegt ze: ‘toevallig heb ik gister wat te veel gedronken’. Een zeldzaamheid.