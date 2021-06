Bloeddonor worden spannend? ‘Je hoeft er niet iets speciaals voor te doen, je lijf maakt het vanzelf aan’

Hoe belangrijk zijn bloeddonoren?

,,Als bloeddonor help je levens redden. Bloed is van levensbelang: het transporteert zuurstof, hormonen en voedingsstoffen naar alle delen van je lichaam. In Nederland kun je alleen bloed doneren bij Sanquin. Wij brengen het naar de ziekenhuizen. Daar wordt het gebruikt voor bloedtransfusies bij mensen die veel bloed zijn verloren bijvoorbeeld bij een ongeluk of bevalling. Ook is het nodig bij chemotherapie, omdat patiënten dan geen bloed meer kunnen aanmaken.