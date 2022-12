Bloedtest kan alzheimer sneller opsporen: ‘Belangrijke stap voorwaarts’

Wetenschappers hebben een bloedtest ontwikkeld waarmee alzheimer kan worden opgespoord. Als die test wordt goedgekeurd, kan de ziekte sneller worden gediagnosticeerd en zijn peperdure hersenscans en pijnlijke puncties in de onderrug verleden tijd. Dat meldt de Britse krant The Guardian .

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, maar een vroege diagnose is nog ingewikkeld. Om de ziekte te diagnosticeren, moet onderzoek gedaan worden naar abnormale ophopingen van twee bepaalde eiwitten en neurodegeneratie - het langzame verlies van zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen.

Dit kan gebeuren door een combinatie van scans van de hersenen en analyse van hersenvocht dat via een punctie uit de onderrug wordt genomen. Zo’n punctie kan pijnlijk zijn en mensen kunnen er hoofd- of rugpijn van krijgen. Een scan van de hersenen is duur en neemt veel tijd in beslag.

Belangrijke stap voorwaarts

,,De ontwikkeling van een betrouwbare bloedtest zou een belangrijke stap voorwaarts zijn’’, vertelt professor Thomas Karikari van de Universiteit van Pittsburgh in Pennsylvania tegen The Guardian. ,,Een bloedtest is goedkoper, veiliger en gemakkelijker uit te voeren.’’

Hoewel de huidige bloedtests afwijkingen in de eiwitten nauwkeurig kunnen opsporen, is het opsporen van schade aan zenuwcellen, die specifiek zijn voor de hersenen, moeilijker gebleken. De volgende stap is het valideren van de test bij een breder scala aan patiënten, onder wie mensen van verschillende etnische achtergronden, en mensen met verschillende stadia van geheugenverlies of andere mogelijke symptomen van dementie.

Wanneer de test beschikbaar kan zijn, is nog niet duidelijk.

