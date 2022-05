Een pijncoach over hoe je om kunt gaan met chronische pijn: ‘Leer jezelf aan eerder te stoppen’

Klap op klap krijgt ze, maar deze doorzetter overleeft alles: het ongeloof­lij­ke levensver­haal van Manon

GOOR - Als een kat negen levens heeft, dan heeft Manon Lammertink uit Goor er minstens tien. Ze krijgt ziekte op ziekte, maar kruipt altijd weer door het oog van de naald. Over het bijzondere levensverhaal van de voormalig apothekersassistente is nu een boek verschenen, Lefmeid. „Als er iemand bestaat die mij van deze aarde af wil hebben, dan heeft hij goed z’n best gedaan.”

6 april