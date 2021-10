Vraag naar aloë vera enorm gestegen in coronatijd vanwege schrale handen door vele wassen

Aanstaande zaterdag zijn er rondleidingen op zijn plantage. Kweker Freek Wesstein rekende op enkele tuinierende moeders. Hij had het mis. De toeloop is groter dan gedacht.



Zijn bedrijf Dr. Green is het enige glastuinbouwbedrijf in Europa dat zich heeft gespecialiseerd in het kweken van aloë vera. Een bijzondere plant die lange tijd aan de Kleine Achterweg in Naaldwijk voor z’n vorm werd gekweekt, maar inmiddels ook wordt gewaardeerd vanwege heel andere kwaliteiten.