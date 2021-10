We gaan steeds sneller uit elkaar: een liefdesfilosoof deelt tips voor een succesvolle relatie

Vraag het onsOns panel van deskundigen beantwoordt al je persoonlijke vragen. Over lijf en leden, hart en ziel. Ook een vraag? Mail naar zo@dpgmedia.nl. Deze keer beantwoordt liefdesfilosoof Jan Drost de vraag: mijn relatie is helaas niet wat ik ervan gehoopt had. Wat kan ik nog doen?

Met de post-corona-scheidingsgolf in ons achterhoofd lijkt de vraag actueler dan ooit. Het CBS meldde onlangs dat samenwonende twintigers, getrouwd en niet getrouwd, tegenwoordig steeds vaker uit elkaar gaan. Toch zijn ze er wel, die geluksvogels die samen oud worden.



Volgens Catrin Finkenauer is de kans op scheiding aanzienlijk lager bij koppels die veel met elkaar gemeen hebben. Het gaat dan om leeftijd, opleidingsniveau, religie, cultuur, nationaliteit en sociaaleconomische achtergrond. De sociaal wetenschapper is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar de kwaliteit van liefdesrelaties.

Quote Vroeg of laat komt het moment waarop we ons realiseren dat verwachtin­gen en werkelijk­heid niet overeenko­men Jan Drost

Daarnaast is ook wederzijds begrip van wezenlijk belang, laat Finkenauer weten in een interview met de Volkskrant. ,,Het gevóél dat de ander je begrijpt, het hoeft niet eens echt zo te zijn.” Maar volgens de sociaal wetenschapper is het allerbelangrijkste in een succesvolle relatie de wetenschap dat je bij die ander terecht kan en dat je de ander accepteert voor wie hij of zij is.

Hoge verwachtingen

Wanneer een relatie na de zogenaamde honeymoonperiode toch misloopt, heeft dat volgens liefdesfilosoof Jan Drost te maken met te hoge verwachtingen. ,,Vroeg of laat komt het moment waarop we ons realiseren dat verwachtingen en werkelijkheid niet helemaal - of helemaal niet - overeenkomen.”

Indien de vergelijking voor de werkelijkheid ongunstig uitpakt, lijkt het erop dat we drie mogelijkheden hebben. ,,Ten eerste kunnen we proberen onze verwachtingen bij te stellen en wat meer af te stemmen op de werkelijke relatie en geliefde. Dat kan rust en nieuwe tevredenheid brengen”, zegt Drost.

De liefdesfilosoof vervolgt dat we daarentegen ook kunnen proberen de werkelijkheid alsnog aan het ideaal aan te passen, als het ideaal ons om goede redenen beter bevalt. ,,Dit kan in de huidige relatie, met de huidige geliefde, maar kan ook betekenen dat we weggaan en met een ander opnieuw beginnen.”

Morele verplichting

Ook Finkenauer waarschuwt dat er tegenwoordig ontzettend veel geëist wordt van een relatie. ,,Je geliefde moet al je behoeftes vervullen en het beste in je naar boven halen, voor minder doen we het niet. Oudere echtparen begonnen veertig, vijftig jaar geleden met minder hoge verwachtingen aan hun relatie. Die voelden een morele verplichting om bij elkaar te blijven en zetten daarvoor hun eigen wensen en ambities opzij.”

Indien je niet besluit je verwachtingen bij te stellen, is er volgens Drost nog een derde optie. ,,Hoewel het misschien niet echt een optie is. Toch zien we dat veel mensen daarvoor kiezen. Zij passen hun ideaal niet aan, maar blijven volhouden en veranderen tegelijkertijd niets aan de bestaande situatie”, aldus de liefdesfilosoof. ,,Mensen die zo leven klagen vaak veel en geven alles en iedereen de schuld van hun onvrede, behalve zichzelf.”

Praat mee

