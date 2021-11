Bron- en contactonderzoek massaal uitgekleed: ‘De dijk stroomt nu over’

Interview OMT-lid: ‘In de toekomst jaarlijks zo'n tiendui­zend Nederlan­ders met corona in het ziekenhuis’

Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst jaarlijks pakweg tienduizend Nederlanders met corona in het ziekenhuis belanden, zegt OMT-lid Jan Kluytmans. Daarom moet vooral in de winter de zorgcapaciteit structureel omhoog. ‘Het piept en het kraakt’.

26 oktober