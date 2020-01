China sluit niet uit dat nieuw coronavirus overdraagbaar is van mens op mens

Het nieuwe virus, dat behoort tot de familie van coronavirussen en naast verkoudheid ook infecties aan de luchtwegen kan veroorzaken, dook half december op in Wuhan. Medewerkers van een lokale vismarkt in de Oost-Chinese stad liepen zware longontsteking op na besmetting met het nog onbekende virus. Op de markt worden naast vis ook levende dieren verhandeld, zoals konijnen en vogels, waardoor vrees ontstaat dat het om een virus gaat dat kan overspringen van dier op mens. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het merendeel van de besmette personen op de vismarkt werkte, maar minstens één vrouw zou het virus mogelijk via haar man hebben opgelopen, laat de gezondheidscommissie van Wuhan in een verklaring weten. Het zou kunnen dat de man in kwestie etenswaren mee naar huis heeft genomen, waardoor de vrouw is geïnfecteerd. Omdat de vrouw pas dagen na haar man symptomen vertoonde, kan het zijn dat ze besmet raakte door haar echtgenoot.

Kans op besmetting klein

Inmiddels zijn honderden mensen, onder wie verplegers en artsen, in contact geweest met geïnfecteerde personen. Geen van hen zijn, tot op heden, besmet geraakt met het nieuwe virus. ,,De kans op besmetting van mens op mens blijft daarom klein’’, aldus gezondheidsfunctionaris Chuang Shuk-kwan tijdens een persconferentie. Het spookbeeld van de SARS-uitbraak in 2002, in het zuiden van China, doemt echter op. Dat coronavirus verspreidde zich naar tientallen landen en kostte zo’n 800 mensen het leven.



Internationale maatregelen tegen het SARS-virus leverden resultaat op, waardoor een wereldwijde epidemie werd voorkomen. In september 2012 stak echter een nieuw virus de kop op dat sterk op SARS leek en eveneens ernstige infecties aan de luchtwegen en ademhalingsproblemen veroorzaakt. Het MERS-virus infecteerde in totaal 261 personen, waarvan er 93 overleden. Vrijwel alle besmettingen vonden in het Midden-Oosten plaats. In Nederland raakte niemand besmet met het virus.