Coach Wicher geniet van ongemakkelijke gesprekken: ‘Je kunt het niet veinzen, dat vind ik er zo mooi aan’

Elbert geeft op TikTok inkijkje in de ambulance: ‘Het is aardig ontploft’

14 mei Shifts van acht uur maken en tegelijkertijd informatieve TikToks voor tienduizenden kijkers maken: Elbert, beter bekend als Ambulance Elbert, doet het. Een maand geleden startte hij zijn account, waar volgers vragen stellen over het werk als ambulancebroeder. Een maand later is hij met al ruim 15.000 volgers gegroeid: ,,Dit was totaal niet de bedoeling, maar het is aardig ontploft”.