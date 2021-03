Coronabeleid gaf griep de nekslag: nul officiële gevallen

Bij de huisartspraktijken die structureel monsters laten analyseren op de aanwezigheid van virussen, is geen enkel positief influenzageval vastgesteld. Dat stelt kennisinstituut Nivel, dat in Nederland samen met het RIVM de verspreiding van luchtwegvirussen monitort. ,,We volgen het influenzavirus niet zo goed als het coronavirus”, zegt Mariëtte Hooiveld van Nivel. ,,Maar alles wijst erop dat de circulatie van influenza is gestopt. In de monsters van huisartsen vinden we het niet, en ook bij de ziekenhuizen wordt het virus niet aangetroffen.”