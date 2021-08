Coronaprofessor krijgt eigen barbiepop

Het is dé droom van menig klein meisje: een barbiepop krijgen die precies op jou lijkt. Die wens is nu uitgekomen voor onder anderen de Britse coronaprofessor Sarah Gilbert.

Speelgoedmaker Mattel heeft speciaal poppen gemaakt voor mensen die gedurende de coronapandemie het verschil hebben gemaakt, laat het Amerikaanse bedrijf weten. Naast Gilbert hebben nog vijf rolmodellen een eigen pop gekregen.



Het gaat volgens het bedrijf om ‘experts in hun vakgebied die ongekende moed hebben getoond in een uitdagende tijd, een positieve impact hebben gehad in hun gemeenschappen en huidige en toekomstige generaties inspireren voor de komende jaren’.

Mattel: ‘Deze toegewijde helden hebben sinds het begin van de pandemie onvermoeibaar gewerkt in de strijd tegen Covid-19. Wij erkennen dat alle eerstelijnswerkers enorme offers hebben gebracht bij het aanpakken van de pandemie. Om hun inspanningen te belichten, delen we hun verhalen en gebruiken we barbies platform om de volgende generatie te inspireren achter deze helden aan te gaan en iets terug te geven.’

Inspireren

De zes vrouwen zijn eerstehulpzuster Amy O’Sullivan in de VS; Audrey Sue Cruz, een hulpverlener uit Las Vegas in de VS; Chika Stacy Oriuwa, psychiatrisch arts aan de University of Toronto (Canada); Jaqueline Goes de Jesus, een biomedisch wetenschapper in Brazilië; Kirby White, een huisarts in Australië en dus Sarah Gilbert (Verenigd Koninkrijk).

Gilbert, die de leiding had over de ontwikkeling van het AstraZeneca-vaccin, vond het gebaar aanvankelijk ‘heel vreemd’. Maar ze hoopt nu vooral dat het jonge meisjes zal inspireren om voor een baan in de wetenschap, technologie, techniek of wiskunde te kiezen. ,,Mijn wens is om kinderen te laten kennismaken met carrières waar ze normaal niet zo snel aan zouden denken, zoals een baan als vaccinoloog.”

Barbie verkocht in 2020 het grootste aantal poppen in zes jaar. Tijdens de lockdown kochten ouders meer poppen om hun kinderen bezig te houden.