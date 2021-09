Dag 1,5 meter! In Denemarken daalde aantal besmettingen juist na loslaten coronaregels

interview Is vrouw echt baas in eigen buik? ‘Abortus moet helemaal uit het strafrecht’

14 september Gunilla Kleiverda werkte dertig jaar in het Flevoziekenhuis en twintig jaar voor Women on Waves. Nu gaat de gynaecoloog-met-een-missie met pensioen. Hoe is het anno 2021 met ‘baas in eigen buik’? ,,Het moet een reguliere medische behandeling worden. De vrouw beslist, de abortuspil bij de drogist.’’