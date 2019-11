De een krijgt een bloemetje, de ander 300 euro

In het zonnetje

Uit onderzoek van MantelzorgNL blijkt dat de individuele waardering in 42 van de 355 gemeenten sindsdien is afgeschaft. In de gemeenten waar nog wel geldbedragen of cadeaubonnen worden uitgedeeld, ligt de gemiddelde waarde met respectievelijk 115 en 72 euro een stuk lager dan bij de oude regeling. De Drentse gemeente De Wolden is een van de weinige positieve uitschieters met een jaarlijkse schenking van 300 euro per mantelzorger.

Mantelzorgcompliment

In veel gemeenten is het persoonlijke compliment ingewisseld voor een groepsactiviteit. Lang niet iedereen heeft zin in een high tea of filmmiddag met onbekenden, bekritiseert Hoogendijk. Uit eerder onderzoek van MantelzorgNL bleek het gros van de mantelzorgers liever een geldbedrag te willen. ,,Een individuele waardering zet jou als mens centraal. Een collectief aanbod laat zien dat je als onderdeel van een groep gewaardeerd wordt’’, zegt Hoogendijk. Ze vindt bovendien dat gemeenten meer informatie moeten geven over de jaarlijkse waardering. Bij één op de vijf gemeenten was de informatie gebrekkig of de aanvraagprocedure ingewikkeld. ,,Als je als mantelzorger een ware zoektocht af moet leggen om de waardering aan te vragen, dan kun je je afvragen of het gevoel van waardering nog overeind blijft.’’