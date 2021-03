De sportscholen blijven dicht: tips om thuis aan de bak te gaan

Aan het begin van de coronacrisis was duidelijk merkbaar dat mensen gemotiveerd waren om zelf aan de slag te gaan, zegt Noortje Randag, personal trainer bij een Gym in Amsterdam. Online brak een stormloop uit op gewichten, yoga-matten en springtouwen waren populair en er werden tips uitgewisseld over de beste online-lessen.



We zijn inmiddels een aantal maanden verder, en het lijkt erop dat we er met zijn allen, ook sportief gezien, een beetje doorheen zitten. Dat is jammer, want juist een uurtje sporten is een goede uitlaatklep om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. En waar in het begin nog in de woonkamer actief werd meegedaan met lessen als Home Zweet Home, Fit at Home of HomeGymDay, is ook daar de nieuwigheid wel een beetje af. ,,Hoe langer de lockdown duurt en hoe langer de sportscholen gesloten blijven, hoe minder makkelijk mensen de motivatie uit zichzelf kunnen halen”, zegt Randag.