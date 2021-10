De zoon van Desirée wilde dood: ‘Alles draaide om Sven: dat hij opstond, wat at en iets deed’

Die zoon heeft in het boek de naam Sven. Wanneer wordt duidelijk dat er iets niet in orde is?

,,Hij is 16 jaar als zijn vader en ik uit elkaar gaan. Vrij snel daarna schiet Sven met 100 kilometer per uur in een depressie. In mei verhuis ik en in juni weet ik dat er iets niet klopt, ondanks dat hij bij zijn vader woont. Hij is somber, blijft overdag in bed liggen, stopt met eten, gaat niet meer naar school en is vooral ‘s nachts actief. Als zijn pa twee weken op zakenreis is, zoek ik Sven op en schrik als ik hem zie. Ik zoek er een lijstje kenmerken bij en weet: dit is een depressie. ’’