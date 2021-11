Defensiepersoneel en studenten helpen bij inhaalslag boostercampagne

Volgens minister Hugo de Jonge staan daarvoor zelfs 1500 Defensiemedewerkers klaar. ,,We moeten echt een versnelling inzetten ten aanzien van die booster, waarbij we iedereen nodig hebben’’, zei De Jonge vanavond tijdens de coronapersconferentie. ,,Ik heb net contact gehad met collega Kamp (minister van Defensie, red.) en de Commandant der Strijdkrachten en die heeft toegezegd met 1500 mensen te kunnen komen helpen. Dat is fantastisch.”



Vorige week begon Nederland, later dan veel andere landen, met het inenten van de oudste ouderen, verpleeghuisbewoners en zorgpersoneel. Pas in januari zouden ouderen ingeënt worden die niet goed ter been zijn, dat wordt nu ook naar voren gehaald, zij komen volgende week aan de beurt.



Eerst werd de derde prik nog beschouwd als extraatje voor het immuunsysteem, maar inmiddels oordelen autoriteiten en gezondheidsdiensten dat een extra dosis vaccin noodzakelijk is tegen de deltavariant. Experts reageren uiterst kritisch op de Nederlandse aanpak, er zou te lang gewacht zijn met de start, ook zit de GGD nu met personeelstekort.