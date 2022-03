Degenen die de oorlog beginnen, wonen veilig achter de linies

Sjaak (61) ligt al 180 dagen op ic in Apeldoorn, ziekenhuis wil aparte afdeling

,,Dit hier is al 180 dagen lang mijn wereld”, zegt coronapatiënt Sjaak Janssen (61) op kamer 8 van de intensive care in Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Hij zit in een rolstoel, dekens over zich heen, slangetjes in zijn buik en neus. Rond de jaarwisseling mocht hij eindelijk van de beademing af. ,,Maar ik was nog veel te zwak om naar een revalidatieafdeling te kunnen.”

24 februari